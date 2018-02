Bush não vai detalhar pontos específicos do pacote

O presidente dos EUA, George W. Bush, vai declarar quanto estímulo ele acredita ser necessário para incentivar a economia norte-americana, mas não vai detalhar os componentes específicos que gostaria de ver incluídos no plano. Segundo informou o porta-voz da Casa Branca, Tony Fratto, Bush vai usar o discurso de dez minutos sobre a economia para expor os "princípios de orientação" de um rápido plano de estímulo. "O presidente vai falar sobre os tipos de políticas que devem estar em um pacote de crescimento econômico e que esses tipos de políticas, que terão um foco nos consumidores e empresas, são as coisas que ele acha importantes. Haverá um elemento do código fiscal envolvido", disse Fratto. "Ele também vai falar sobre o tamanho do pacote, nesta sexta-feira, que pode ter um impacto em uma economia deste tamanho", acrescentou. Fratto não esclareceu se Bush irá mencionar um número em dólares, uma faixa ou usar algum tipo de critério para avaliar o tamanho do pacote.