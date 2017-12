Bush nomeia presidente da Goldman Sachs para o Tesouro O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, designou nesta terça-feira Henry Paulson, até agora presidente da companhia de investimentos Goldman Sachs, como secretário do Tesouro do país, substituindo John Snow, que renunciou. Em cerimônia realizada na Casa Branca, Bush destacou a grande experiência "de toda uma vida" de Paulson e seu "grande conhecimento dos mercados financeiros". O presidente também elogiou o trabalho de Snow. Snow, de 67 anos, estava à frente da empresa ferroviária CSX quando, em fevereiro de 2003, substituiu no Paul O´Neill no Departamento do Tesouro. Paulson, de 60 anos, presidia desde 1999 a Goldman Sachs. Antes de ele assumir o cargo, sua nomeação precisa ser confirmada pelo Senado.