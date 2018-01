Bush parabeniza Argentina por acordo com FMI O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, parabenizou hoje o presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, pelo acordo fechado com o Fundo Monetário Internacional (FMI) de US$ 6,78 bilhões em novos empréstimos para ajudar o país a lidar com sua pior crise financeira. O FMI anunciou há uma semana o acordo com a Argentina, depois de 11 meses de duras negociações. Num contato por telefone, Bush destacou que a implementação com sucesso de um programa de reforma econômica aprovado pelo FMI consolidaria o sucesso que o governo Duhalde alcançou em estabilizar a situação econômica no país, disse o porta-voz da Casa Branca Ari Fleischer. Espera-se que o acordo com o FMI proporcione à Argentina um colchão financeiro para o país eleger o sucessor de Duhalde em abril e até o novo governo tomar posse em maio.