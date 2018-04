Bush pede maior poder de voto para emergentes no FMI O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, listou uma série de princípios que ele gostaria que o G-20 (grupo formado por grandes economias desenvolvidas e emergentes) considerasse no encontro deste fim de semana, em Washington, incluindo a ampliação do poder de voto dos países emergentes no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional (FMI). Regulações para uma maior transparência do sistema financeiro também foram apresentadas. "Todas essas medidas exigem ação decisiva dos governos ao redor do mundo", afirmou ele, em comentários preparados para serem lidos mais tarde, em Nova York. "Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que a intervenção do governo não cura tudo." Bush disse que os líderes do G-20 irão trabalhar com intuito de reformar o sistema financeiro para evitar uma repetição da crise econômica atual, mas alertou que a situação não será resolvida rapidamente. "Haverá dias mais difíceis adiante", afirmou. "Mas os EUA e nossos parceiros estão tomando as medidas certas para passar pela crise, e eles estão trabalhando." As informações são da Dow Jones.