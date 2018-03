Bush pedirá maior uso de etanol em discurso, diz fonte O discurso anual do presidente dos Estados Unidos George W. Bush no Congresso na semana que vem deve pedir por um grande crescimento na quantidade de etanol misturado à gasolina nos EUA nos próximos anos, disseram fontes familiarizadas com os planos da Casa Branca na terça-feira. Uma lei energética sancionada no ano passado pede às refinarias que usem pelo menos 28,4 bilhões de litros de combustíveis renováveis até 2012. Uma fonte disse, citando informações de autoridades da Casa Branca, que o discurso de Bush no dia 23 de janeiro pedirá um uso maior de etanol. "Acho que será um grande número", disse a fonte sob condição de anonimato. Um porta-voz da Casa Branca se recusou a dar detalhes do discurso. "O presidente tem sido um líder na questão dos combustíveis renováveis e falou isso por inúmeras vezes no passado", disse o porta-voz da Casa Branca Scott Stanzel. "Mas neste momento eu não vou entrar em detalhes sobre o que pode e o que pode não estar no discurso sobre o Estado da União."