Bush pedirá que mercado seja consertado, não desmantelado O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, na véspera da cúpula do G20 sobre a crise financeira global, planeja pedir para que os problemas sejam resolvidos, em vez de desmantelar o sistema existente, informou a Casa Branca na quarta-feira. Bush irá a Wall Street na quinta-feira para delinear suas visões sobre o mercado financeiro e a economia mundial, antes de receber os líderes do Grupo dos 20, que reúne as principais economias desenvolvidas e em desenvolvimento, em Washington. Os líderes vão se encontrar na sexta-feira e no sábado para começar os esforços para revisar a arquitetura financeira global. Os governos já alocaram centenas de bilhões de dólares nos mercados, na tentativa de descongelar os mercados, acalmar os operadores e evitar que a economia caia em recessão. "Devemos consertar os problemas que temos em vez de desmantelar um sistema que melhorou as vidas de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo", disse Carlton Carroll, porta-voz da Casa Branca, adiantando a fala de Bush. (Por Jeremy Pelofsky)