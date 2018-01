Bush propõe que acionista não pague imposto sobre dividendo Como ponto central do pacote para o crescimento econômico, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, vai propor a suspensão do imposto pago pelos acionistas sobre os dividendos, afirmou hoje um funcionário do governo. A medida retiraria US$ 300 bilhões do Tesouro, ao longo de uma década. A Casa Branca respondeu às críticas dos democratas, segundo os quais o plano que Bush deve revelar nesta terça-feira favorece os ricos. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, mostrou estatísticas para provar que o pacote está "concentrado na maioria do povo norte-americano que constitui a classe média". Segundo Fleischer, o novo plano concederia a 92 milhões de contribuintes um corte médio de impostos de US$ 1.083 em 2003. Cerca de 46 milhões de casais teriam uma redução média de US$ 1.716, e cerca de 34 milhões de famílias com filhos obteriam uma redução média de US$ 1.384. A família com quatro membros e duas fontes de renda, totalizando US$ 39 mil por ano, teria uma redução de US$ 1.100. O plano de Bush depende em grande parte da aceleração dos cortes de impostos, aprovada em 2001, e que deve entrar em vigor ao longo dos próximos dez anos.