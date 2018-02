Bush quer pacote de US$140 bi para economia O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, propôs nesta sexta-feira um pacote de redução de impostos e outras medidas no valor total de cerca de 140 bilhões de dólares com o objetivo de estimular a fragilizada economia dos Estados Unidos. "Esse pacote de crescimento precisa ser construído sobre um alívio tributário amplo que influencie diretamente a expansão da economia, e não sobre projetos envolvendo gastos, que teriam pequeno impacto imediato sobre nossa economia", disse Bush a repórteres na Casa Branca. "Esse pacote de crescimento precisa ser temporário e rapidamente efetivo, para que possamos ajudar nossa economia quando ela mais precisa", acrescentou. Em meio a relatórios sombrios sobre as vendas do varejo e com outros números sugerindo a possibilidade de uma recessão, Bush e o Congresso de maioria democrata negociam para tentar chegar a um consenso em torno de um plano para estimular o crescimento. Algumas medidas consideradas são o abatimento de impostos, incentivos às empresas e ampliação do seguro-desemprego. Os dois lados ainda estão sensíveis às duras batalhas do ano anterior sobre o orçamento, a assistência médica e a guerra do Iraque. Mas há um consenso de que a economia, atingida por crises nos setores imobiliário e de crédito e pela alta do petróleo, precisa ser socorrida. O presidente afirmou que o pacote deve ser equivalente a cerca de 1 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos. Com a economia norte-americana valendo atualmente 14 trilhões de dólares, isso equivale a cerca de 140 bilhões de dólares. O debate sobre um pacote de ajuda chegou à campanha presidencial, com eleições marcadas para 4 de novembro. Todos os três principais candidatos democratas --senadora Hillary Clinton, senador Barack Obama e ex-senador John Edwards-- apresentaram planos baseados em aumento dos gastos e corte de impostos. O senador republicano John McCain expôs uma proposta de redução dos impostos corporativos e de incentivo às companhias para que invistam em novos equipamentos e pesquisa. Um de seus principais concorrentes no partido, o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney, também se prepara para apresentar um plano. (Reportagem adicional de Jeremy Pelofsky e Glenn Sommerville)