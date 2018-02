Bush reafirma pacote de estímulo fiscal de US$ 150 bi O presidente americano George W. Bush reafirmou hoje que o pacote de estímulo fiscal, anunciado na semana passada, é efetivo, temporário e firme. Segundo Bush, que fez um pronunciamento oficial esta tarde, a economia americana está estruturalmente saudável, mas enfrenta desafios. O valor total de aproximadamente US$ 150 bilhões do pacote, que corresponde a 1% do PIB americano, foi confirmado. De acordo com o secretário do Tesouro americano, Henry Paulson, a restituição de impostos aos cidadãos começará 60 dias após a aprovação do pacote pelo Congresso.