Bush recebe príncipe saudita para tratar da alta do petróleo O preço do petróleo caiu hoje pela primeira vez em cinco sessões, com os investidores atentos à reunião entre o presidente dos EUA e o líder da Arábia Saudita, o maior país exportador de petróleo. O príncipe Abdullah está de visita ao presidente George W. Bush no seu rancho em Crawford. A visita acontece depois de os preços do petróleo terem subido na semana passada, com os mercados internacionais a ressentirem-se da queda das reservas de gasolina norte-americanas. O governo dos Estados Unidos afirmou que o plano da Arábia Saudita para aumentar sua produção de petróleo nos próximos anos terá um impacto positivo sobre o controle dos preços do produto. Entretanto, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Stephen Hadley, em entrevista coletiva após a reunião, lembrou que "os mercados são complicados", mas insistiu em que "as notícias que saíram da reunião de hoje são boas". A reunião entre Bush e o príncipe, que atua como regente devido à doença do Rei Fahd, concentrou-se nos preços do petróleo, que estão há mais de seis meses oscilando no nível dos 50 dólares por barril e agora estão em aproximadamente 55 dólares no mercado de Nova York. A delegação saudita detalhou o plano para aumentar a capacidade de produção de seu país para 12 milhões de barris diários em 2009. Atualmente, o reino é capaz de produzir 11 milhões, mas bombeia apenas 9,5 milhões. Hadley afirmou que, durante a próxima década, a Arábia Saudita pode aumentar sua capacidade de produção para 15 milhões de barris diários, dentro de um plano de investimentos de até 15 bilhões de dólares. O conselheiro de Segurança Nacional americano disse que o objetivo de Washington é garantir a Riad "um rendimento justo" para seus investimentos, mas dentro de um nível de preços que não prejudique a economia internacional. Bush e o príncipe saudita também falaram sobre o Oriente Médio e destacaram a necessidade de aproveitar os passos positivos dados por palestinos e israelenses. Os dois líderes conversaram ainda sobre cooperação antiterrorista e acordaram a criação de um comitê conjunto, liderado pela secretária de Estado americana e pelo ministro de Exteriores da Arábia Saudita, para discutir questões estratégicas de interesse comum. Além disso, foi analisada a entrada da Arábia Saudita na Organização Mundial do Comércio (OMC), e os dois países chegaram "muito perto" de um acordo bilateral nesse sentido, afirmou Adel al-Jubeir, assessor do príncipe saudita para assuntos exteriores.