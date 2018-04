Bush saúda Lula em chegada à cúpula do G-20 Na chegada para a cúpula dos chefes de Estado e de governo do Grupo dos 20 (G-20), no National Building Museum, em Washington, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi saudado por um sonoro "Lula" pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ao ser recepcionado para a fotografia do aperto de mãos na chegada para o encontro sobre mercados financeiros e economia mundial. Outro presidente saudado por Bush por apelido ou primeiro nome foi o francês Nicolas Sarkozy, a quem o presidente norte-americano chamou de "Nick". O presidente brasileiro foi o último líder a ser recepcionado para a cúpula. Além de chefes de Estado e de governo, estão presentes os dirigentes de organizações multilaterais: o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, o presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon. Os participantes da cúpula integram duas sessões plenárias que são fechadas para a imprensa. A expectativa é que o presidente Lula faça duas intervenções, uma em cada sessão, com duração de no máximo cinco minutos cada.