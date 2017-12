Bush suspenderá nesta quinta tarifa sobre aço, diz TV A rede de televisão norte-americana CNN informou que, caso não haja problema de última hora, o presidente dos EUA, George W. Bush, anunciará na manhã desta quinta-feira a suspensão da maior parte das tarifas sobre as importações de aço. Segundo a TV, Bush também deve dizer que estará pronto a adotar medidas de ajuda às siderúrgicas norte-americanas, caso haja um aumento repentino das importações. As tarifas dos EUA foram consideradas pela OMC como ilegais dentro das regras do comércio internacional. A decisão da OMC permitiria aos países afetados, entre eles o Brasil, promoverem retaliações bilionárias contra os EUA.