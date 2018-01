Bush vai renomear Greenspan para presidência do Fed O porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan, disse que o presidente dos EUA, George W. Bush, vai nomear o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco Central dos Estados Unidos), Alan Greenspan, para um novo mandato de quatro anos no comando da instituição. McClellan lembrou que, pelas leis atuais, Greenspan poderá ser presidente do Fed somente até fevereiro de 2006, mas que Bush espera poder contornar esse obstáculo. Em fevereiro de 2006 encerra-se o mandato de 14 anos de Greenspan como membro da diretoria do Fed, iniciado em 1992 (ele havia sido nomeado pela primeira vez para a diretoria em agosto de 1987, mas não para um mandato completo, e sim para completar um mandato de outro diretor). Seu mandato como presidente da instituição termina em 30 de junho deste ano e Bush já havia anunciado que ele seria renomeado. O porta-voz também disse que Greenspan irá à Casa Branca hoje à tarde para conversar com Bush. As informações são da Dow Jones.