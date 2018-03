Butori não conhece o chão da fábrica, rebate Paulinho O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, rebateu hoje as críticas do presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), Paulo Butori, e disse que há uma pressão de cima para baixo para as empresas do setor não concederem o aumento reivindicado pelos metalúrgicos da capital paulista. "Acho que o Paulo Butori não conhece lá embaixo, o chão de fábrica. Tem muita empresa que tem condições de dar o aumento sem demitir. Com certeza tem pressão do sindicato patronal para não dar o reajuste", afirmou. Butori havia dito que Paulinho seria o responsável pela possível onda de demissões no setor caso o reajuste salarial seja concedido. De acordo com o presidente do Sindipeças, cada 10% de aumento implicaria em redução de 10% do pessoal empregado, o equivalente a, segundo cálculo dele, 18 mil empregos. Hoje o setor emprega cerca de 168 mil funcionários em todo o País. Paulinho disse não temer uma onda de demissões. "Pode haver em algumas empresas, mas não será um movimento forte", disse. O presidente da Força Sindical defendeu que a reposição salarial é uma maneira de reativar o consumo e o conseqüente crescimento econômico. Ele descartou que esse aumento de consumo possa causar uma espiral inflacionária.