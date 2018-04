BVRJ aceita proposta de compra pela BM&F O presidente da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), Manoel Félix Cintra Neto, informou que foi aceita a proposta para a compra da Bolsa do Valores do Rio de Janeiro (BVRJ). Os corretores da bolsa fluminense tiveram uma reunião pela manhã para analisar a proposta, que engloba também a compra do Sisbex. Cintra Neto não quis comentar o valor do negócio. Ele informou apenas que a proposta prevê que cada corretora troque seu título na BVRJ pelo direito de negociar contratos de câmbio e títulos públicos na BM&F. Quem não quiser esse direito, segundo Cintra Neto, vai receber um pouco mais do que vale o título patrimonial da corretora. Esse título está avaliado em cerca de R$ 360 mil. Boa parte das corretoras não deve migrar, pois cerca de 60% delas já negociam na BM&F. Além da compra efetiva da Bolsa do Rio, o negócio engloba a aquisição do Sisbex, que atuará em conjunto com a Bolsa de Valores de São Paulo. Fontes do mercado comentam que as duas instituições irão pagar cerca de R$ 5 milhões pelo sistema de negociação de títulos públicos da BVRJ.