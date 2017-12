C-Bond bate novo recorde durante funcionamento do mercado O C-bond, principal título da dívida brasileira negociado no exterior, atingiu o nível recorde de 97 centavos por dólar pela primeira vez, impulsionado pelo mesmo otimismo que garantiu sucessivos fechamentos em patamares históricos na semana passada. O movimento ocorre apesar do avanço no rendimento dos títulos norte-americanos nesta segunda-feira. De acordo com especialistas, as baixas taxas de juro no exterior combinadas aos fundamentos favoráveis brasileiros ajudam a manter o interesse dos investidores pelos papéis do País. Além disso, a valorização dos títulos brasileiros e a queda do risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? aumentam as expectativas de que o Brasil aproveite o bom momento para realizar uma nova emissão ou swap (troca) de parte de sua dívida. O ambiente melhor faz também investidores esperarem por melhora na classificação de risco do país. Do dia 18 ao dia 25 de novembro o C-bond fechou em patamar recorde de preço. Nesses seis pregões, o papel registrou valorização de 2%, saindo de 95 centavos por dólar (dia 18) para 96,938 centavos por dólar (dia 25). O ganho acumulado pelo papel em 2003 chega a 46%.