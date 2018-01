C-Bond bate quarto recorde consecutivo O C-Bond fechou a semana com o quarto recorde diário consecutivo, sendo negociado a 96,250 centavos por dólar no fim da tarde de sexta-feira, com alta de 0,46% em relação ao fechamento de ontem, em 95,8125 centavos por dólar. O risco-País, às 19h, apontava recuo de 7 pontos para 556 pontos-base, seu menor nível desde 22 de maio de 1998. O otimismo com as perspectivas para a economia brasileira, reforçado pelo corte da Selic acima do esperado, e as especulações sobre novas emissões brasileiras alimentaram a alta dos títulos da dívida.