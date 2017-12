C-bond cai 0,30%; mercado nervoso com política O mercado da dívida latina abriu nervoso, com investidores preocupados com a crise política brasileira, causada pelas disputas para a presidência da Câmara e do Senado. Os papéis brasileiros centravam atenção, segundo a corretora López León, levando o C-Bond, de maior liquidez no mercado, a operar em baixa de 0,30% há pouco, em 80,937 centavos por dólar.