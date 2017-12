C-Bond está em nível recorde e risco Brasil continua em queda O C-Bond ? principal título da dívida brasileira negociado no exterior ? fechou no mesmo patamar de ontem, quando atingiu o recorde de 99,313 centavos por dólar. o C-Bond atingiu a máxima durante o dia no mercado (intraday) de 99,375 centavos por dólar, igualmente repetindo o recorde de ontem. Na mínima, o papel foi negociado em 98,938 centavos por dólar. O risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? recuou mais 6 pontos para 426 pontos-base, mantendo-se, também como ontem, no menor nível desde 24 de outubro de 1997. A taxa de risco representa o prêmio exigido pelos investidores para a compra do papel. Um risco em 426 pontos-base significa que o investidor quer uma taxa de 4,26 pontos porcentuais acima dos juros pagos pelos papéis considerados sem risco ? os títulos norte-americanos.