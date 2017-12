C-Bond fecha em patamar recorde e risco-país recua Sem notícias de impacto para o mercado e com baixo volume de negociação, o C-bond se manteve acima de 98,00 centavos por dólar e acabou fechando em patamar recorde. O último negócio foi realizado em 98,375 centavos por dólar, alta de 0,38% sobre o fechamento de ontem. Na mínima do dia o papel foi negociado em 98,1875 e, na máxima, em 98,4375 centavos por dólar. Às 17h45 (de Brasília), o risco País ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país - estava em queda de 3 pontos, em 481 pontos-base, após oscilar entre 474 e 501 pontos-base. O mercado secundário de títulos da dívida externa antecipou o fechamento das 19h30 para as 18h00 (de Brasília) nesta sexta-feira.