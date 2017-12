C-Bond fecha em recorde de 97,813 centavos por dólar O mercado secundário de títulos da dívida externa fechou mais cedo nesta sexta-feira, com o C-Bond ? principal título da dívida brasileira negociado no exterior - registrando seu último negócio na máxima do dia, em 97,813 centavos por dólar, novo recorde para fechamento, segundo a corretora López León. O C-Bond chegou a receber oferta a 98,125 centavos por dólar, mas não foi realizado negociado nesse patamar. Na mínima, o papel foi negociado em 97,500 centavos por dólar. O volume de transações foi baixo, típico das sexta-feiras sem notícias novas significativas. O recuo dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano, sobretudo os papéis de 10 anos (de vencimento mais próximo ao do C-Bond) que chegaram a cair 17 pontos-base, sustentou as negociações com o C-Bond, o papel mais negociado da dívida dos emergentes. Um evento de destaque na próxima semana será a reunião do Fed (Banco Central dos Estados Unidos), na terça-feira. A expectativa consensual é de manutenção do juro de curto prazo em 1% ao ano, mas os analistas vão ficar atentos aos detalhes do comunicado que será divulgado ao fim do encontro.