C-Bond fecha em recorde e risco cai para 418 pontos O C-Bond, principal título da dívida brasileira negociado no exterior, aproximou-se um pouco mais do valor de face (100), fechando negociado no recorde de 99,50 centavos por dólar, depois de atingir o recorde durante o dia (intraday) de 99,625 centavos por dólar na máxima do dia, segundo a corretora López Léon. Em relação ao fechamento de ontem, o C-Bond subiu 0,19%. Na altura do fechamento do mercado secundário da dívida externa, às 19h30 (de Brasília), o risco País ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? recuava mais 14 pontos, para 418 pontos-base, o menor nível desde 24 de outubro de 1997, quando o risco estava em 405 pontos.