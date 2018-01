C-Bond fecha na máxima do dia e risco Brasil recua Os papéis da dívida externa ganharam impulso esta tarde, contrariando o desanimo que dominou os demais mercados brasileiros. Com o bom desempenho dos títulos da dívida, o risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? fechou em queda de 16 pontos, em 571 pontos-base. Isso significa que os investidores estrangeiros pedem um prêmio de 5,71 pontos porcentuais acima dos juros pagos pelos títulos norte-americanos, considerados sem risco. O C-Bond, principal título da dívida brasileira negociado no exterior - fechou na máxima do dia, negociado em 96,00 centavos por dólar, com alta de 0,66%. Na mínima, o papel ficou em 94,750 centavos por dólar. O Global 40 fechou em 105,65 centavos por dólar, com alta de 1,15%, depois de oscilar entre a mínima de 103,50 e a máxima de 105,75 centavos por dólar, segundo a corretora López Léon.