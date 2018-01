C-bond sobe 0,3% com ajuste; fluxo segue fraco O C-Bond, título da dívida externa brasileira mais negociado, está em alta de 0,3%, a 81,375 centavos por dólar. O C-Bond abriu com spread de 670 pontos sobre as T-Notes de 10 anos, mas estava em 653 pontos agora há pouco. "São apenas ajustes. O mercado está à espera das decisões do Federal Reserve", disse um analista. Ontem, a liquidez no mercado de títulos foi considerada muito ruim, após dois dias fortes, em razão de compras de títulos feitas por fundos norte-americanos. Nesta manhã, o fluxo seguia muito fraco, por conta das expectativas sobre o Fomc/Fed. Os Global 40 apresentavam valorização de 0,1%, sendo negociados a 85,50 centavos por dólar na ponta de venda e 85,10 centavos por dólar na ponta de compra. O papel fechou, ontem, a 85,20 centavos por dólar, de acordo com a corretora López & León.