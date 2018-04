C-Bond sobe 1% em Londres impulsionado pelo Ibope Apesar do resultado da pesquisa Ibope já ter sido precificada pelos mercados desde ontem, analistas europeus acreditam que ela poderá ainda ter um impacto positivo sobre os C-Bonds brasileiros - títulos da dívida externa -, que operam em alta de 1%, e a taxa de risco Páis ao longo de dia de hoje. A primeira pesquisa de intenção de votos do Ibope após o ínicio do horário gratuito na televisão, divulgada pela Rede Globo na noite de ontem mostra a subida do candidato do PSDB, José Serra, e a queda do presidenciável do PPS, Ciro Gomes. Segundo o levantamento, Ciro perde 5 pontos e vai de 26% para 21%. Serra sobe 6 pontos e vai de 11% para 17%. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve 35% e Anthony Garotinho (PSB) passou de 10% para 11%. Segundo o analista de um banco de investimentos da City londrina, a recuperação de José Serra ocorre num momento em que o País vinha gerando algumas notícias positivas, com os números da conta corrente e apoio de banqueiros em Nova York. "O fluxo de más notícias que imperou até duas semanas atrás foi aliviado por uma onda de dados positivos nos últimos dias", disse. "A situação ainda é delicada, mas não há dúvida que o sentimento melhorou um pouco."