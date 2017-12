C-Bond sobe pouco e risco Brasil cai para 505 pontos O C-Bond fechou em 97,312 centavos por dólar, numa leve alta, de 0,06%, em relação ao fechamento ontem em 97,250 centavos por dólar, segundo a corretora López León. Ao longo do dia, o título mais negociado da dívida externa brasileira oscilou entre a mínima de 96,875 e a máxima de 97,500 centavos por dólar. O volume, típico de uma sexta-feira, foi muito baixo. O mercado operou sem notícias revelantes. O novo modelo para o setor elétrico, anunciado ontem e que repercutiu hoje mais significativamente no mercado acionário, não chegou a ter impacto nos preços do C-Bond. "É um fato positivo, que terá reflexos para o Brasil no longo prazo, mas que não afeta as negociações imediatas dos papéis da dívida", comentou um operador. Segundo ele, os investidores estão guardando forças para a semana que vem, quando será realizada a reunião do Copom. Por volta das 19h00 (de Brasília), o risco Brasil estava em queda de 9 pontos, em 505 pontos-base.