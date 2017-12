C-Bond volta a fechar em recorde; risco Brasil cai 12 pontos O C-Bond, títulos da dívida externa mais negociados no exterior, fechou esta segunda-feira em novo recorde, embora o volume de negócios tenha sido baixo. Segundo a corretora López León, o C-Bond atingiu a máxima de 98,312 centavos por dólar, mas fechou na marca de 98,063 centavos por dólar, 0,26% acima do recorde anterior, de sexta-feira. O risco-Brasil, índice que mede a confiança do investidor estrangeiro, fechou em queda de 12 pontos, em 480 pontos-base.