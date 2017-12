Cabe ao BNDES fortalecer empresas de comunicação, avalia Lessa O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, disse hoje que cabe ao banco em 2004 fazer um programa de fortalecimento das empresas de comunicação. Durante palestra no seminário "Produzir para Crescer", organizado pelo PMDB na Câmara dos Deputados, o presidente do BNDES disse que todas as empresas de comunicação do País estão em situação patrimonial precária. "E não há democracia sem o contraditório da grande empresa livre. Nesse momento, ela precisa ser amparada senão corre risco de destruição. O mesmo fenômeno que acontece na indústria da comunicação acontece em outros setores", afirmou o presidente do BNDES. Segundo ele, as empresas de comunicação estão entre aquelas imprescindíveis para o desenvolvimento do País. "Por gestão ou erro do passado, essas empresas estão em situação relativamente difícil", disse.