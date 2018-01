Cabesp e Banesprev são contra venda de ações As principais entidades de assistência dos funcionários do Banespa, a Cabesp (saúde) e a Banesprev (previdência), são contra a venda das ações dos minoritários ao Santander. Na semana passada, o Santander anunciou que pretende recomprar as ações do Banespa em poder dos minoritários por R$ 95,00 o lote de mil, com um prêmio de 58,3% em relação ao fechamento das ações preferenciais (PN, sem direito a voto) na última quinta-feira. O diretor financeiro da Cabesp, Paulo Salvador, disse que, apesar de ser inicialmente contra a venda, o assunto será colocado em discussão com os associados. Segundo ele, as discussões com os funcionários devem ser feitas somente a partir do meio do mês, depois que a operação for aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).