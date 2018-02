Cabral diz a Lula que partilha gera perda a Estados produtores

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, conversou por telefone, nesta quarta-feira, 4, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, segundo nota divulgada há pouco pelo governo do Estado. Segundo o informe, Cabral teria relatado a Lula as preocupações dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo com o parecer do deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) sobre o regime de partilha do pré-sal que, na análise do governo fluminense, "causa enormes prejuízos aos Estados e municípios produtores".

Segundo o informe do governo do Rio, a conversa ocorreu antes do embarque do presidente Lula para Recife e Londres. Ainda segundo a nota, Lula assumiu com o governador Sérgio Cabral o compromisso de não permitir que esses Estados (Rio de Janeiro e Espírito Santo) saiam prejudicados no regime de partilha.