Cadastramento de pré-pagos termina no domingo A internet e o telefone são os dois principais meios disponíveis para quem tem celular pré-pago e ainda não fez o cadastramento. O prazo vai até domingo. Quem não fizer o registro até a data estipulada estará sujeito a multas que variam de R$ 1.052,00 a R$ 5.260,00, além do bloqueio parcial ou total da linha. Dos 6 milhões de celulares pré-pagos existentes no Estado de São Paulo, ainda faltam ser cadastrados 2,224 milhões (37,06% do total). Foram registrados até agora 3,776 milhões (62,93%). Para fazer o cadastramento basta informar o nome completo, números do CPF, RG e endereço. A exigência e a definição do prazo foram regulamentadas pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin em 20 de fevereiro. O objetivo é dificultar a ação de criminosos, que usam celulares pré-pagos para comandar seqüestros, ameaças e rebeliões em penitenciárias. No Estado há três operadoras: Telesp Celular, BCP e Tess. A Telesp e a Tess colocaram telefones e seus sites na internet à disposição dos clientes. A BCP tem telefones disponíveis. As lojas das operadoras e rede credenciada também recebem o cadastramento. Transferência, furto ou roubo do aparelho devem ser informados às empresas. Na Telesp Celular os telefones para atendimento são o *5000, que pode ser discado do próprio pré-pago, e o (011) 9696-5000. Além do site www.telespcelular.com.br. As pessoas que têm celular da BCP podem ligar para os telefones *611 e (011) 5509-6955. Na Tess o número é *9668, e o site, www.tess.com.br. Faltando cinco dias para o fim do prazo de cadastramento, as operadoras têm enviado mensagens aos seus clientes, nos próprios celulares, lembrando da obrigação. Nesta terça-feira, a Secretaria do Governo do Estado de SP informou que o governador deve receber esta semana um balanço das operadoras sobre o cadastramento. Segundo a assessoria de Imprensa da secretaria, dependendo da avaliação de Alckmin, o fim do prazo do cadastramento poderá ser mantido no prazo previsto ou prorrogado. Até esta terça, continuava valendo o prazo até domingo.