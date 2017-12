Cadastro de celulares roubados O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Renato Guerreiro, assinou ontem com a Associação Nacional dos Prestadores de Serviço Móvel Celular (Acel) e o Comitê Gestor de Roaming (CGR) um protocolo de intenções para a criação de um cadastro nacional de aparelhos celulares roubados ou perdidos. O cadastro poderá ser acessado em 90 dias pelas operadoras de telefonia celular existentes no País. Com isso, espera-se reduzir o roubo de aparelhos. Atualmente, apenas a operadora local tem a informação do aparelho celular roubado ou extraviado. Com isso, um celular roubado em uma área poderia ser habilitado em outra, com a apresentação de uma nota fiscal falsa. A estimativa é que existam 1 milhão de aparelhos roubados ou perdidos no País. Muitos destes equipamentos teriam sido vendidos no território nacional ou levados para outros países da América do Sul. Com o Cadastro Nacional, essa informação será obtida em qualquer parte do País. A estimativa da Acel é de que existam 1milhão de celulares roubados ou extraviados no País. Para que o número do aparelho conste no cadastro, a pessoa que foi roubada ou que perdeu o celular deve comunicar o fato à operadora e em 24 horas apresentar a ocorrência policial. A empresa contratada para realizar o cadastro é a Unisys. O custo do serviço, que será pago pelo CGR, será de R$ 21,3 mil mensais.