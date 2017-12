Cadastro do cliente circulará entre bancos Os bancos terão 15 dias para fornecer aos clientes o histórico de relacionamento da pessoa ou empresa com a instituição financeira. O documento vai facilitar a abertura de uma conta corrente em outro banco. Isso porque as informações podem ser usadas pela instituição financeira para fazer uma análise sobre o perfil do novo cliente na concessão de crédito e limites de saques mais altos. O prazo fixado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), em reunião realizada hoje, corrige uma falha da resolução original, que permitiu a transferência dos dados, mas não determinou em quanto tempo o pedido dos clientes teria de ser atendido. O CMN também decidiu reduzir de dois para um ano o período que deve ser coberto pelo histórico de relacionamento e determinou que as informações têm de levar em conta todas as operações que um banco fez com seu cliente, incluindo aquelas em que houve atraso no pagamento ou inadimplência.