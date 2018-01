Cadastro para domésticas vai até o dia 31 de outubro Nos dois primeiros dias de cadastro no novo programa de pagamento de tributos trabalhistas para empregadores domésticos, chamado de e-social, 44.835 empregadores e 23.913 empregados foram inscritos no sistema, de acordo com balanço da Receita Federal. A expectativa do órgão é que 1,5 milhão de empregados se cadastrem até o fim do prazo, que acaba em 31 de outubro.