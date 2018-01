Cadastro Positivo começa a valer na próxima semana A medida provisória (MP) que regulamenta o Cadastro Positivo - banco de dados de proteção ao crédito com o histórico de créditos e pagamentos dos consumidores - será finalmente publicada na próxima semana. Ou seja, a partir daí, a nova ferramenta para o crédito poderá ser usada. O governo avalia que ela ajudará na queda dos juros, pois melhora o nível de informação do sistema financeiro em relação aos clientes que têm um bom histórico de pagamento. De acordo com o secretário-adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Otávio Damaso, a edição da medida atrasou por questões próprias - do processo de tramitação interna do texto no governo, embora fontes da própria equipe econômica atribuam o adiamento da publicação da MP, que já estava pronta no final de setembro, ao processo eleitoral. No dia 29 de setembro, às vésperas do primeiro turno do pleito presidencial, o secretário de Política Econômica, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, disse que a MP "ganharia as ruas, ou melhor, os diários oficiais," na primeira semana de outubro. Segundo Damaso, o texto da MP que será enviado para o Congresso Nacional é o mesmo do projeto de lei que regulamenta o tema e está parado na Câmara dos Deputados. O secretário-adjunto disse que o texto da MP que sairá do governo já incorpora algumas mudanças sugeridas pela Comissão de Defesa do Consumidor que não implicam alteração importante de conteúdo. Efeitos A MP do Cadastro Positivo vai permitir que os bancos de dados criados sobre os clientes façam classificações de risco (rating), como as que hoje são feitas por agências internacionais. Para o governo, o impacto desse mecanismo será mais forte para as micro e pequenas empresas, que, com uma classificação de risco boa, poderão obter financiamentos mais baratos no sistema financeiro. Mas o governo não espera que a edição da MP implique na imediata proliferação de bancos de dados positivos. A expectativa é de que o processo leve pelo menos seis meses para começar a ganhar corpo e causar algum efeito no mercado de crédito por meio da elevação da concorrência. Isenção de CPMF na transferência de crédito O secretário-adjunto anunciou ainda que, na próxima semana, o governo vai editar também MP determinando a isenção da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) na portabilidade do crédito. O governo já havia liberado essa modalidade lançada no pacote de redução dos spreads bancários do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), e só faltava a isenção de CPMF para a medida ter plenas condições de se tornar prática. Ele não soube dizer se a MP vai conter ou não outras decisões do governo.