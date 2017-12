Cadbury Adams reafirma propósito de comprar a Garoto Em comunicado há pouco divulgado à imprensa, a Cadbury Adams elogia a decisão desta terça-feira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), de manter o veto à compra da Chocolates Garoto pela Nestlé e reitera seu interesse em assumir a fábrica capixaba. "Reafirmamos nosso interesse na total aquisição da Chocolates Garoto - marcas, fábricas e corpo de funcionários - na medida em que não possuímos capacidade de produção no Brasil", afirma a Cadbury no comunicado. "Reforçamos a importância de um processo claro que assegure a participação das empresas interessadas e o cumprimento dos prazos estabelecidos". A empresa manifesta, também, seu propósito de manter a fábrica da Garoto no Espírito Santo e investir nela. "Reforçamos nosso compromisso de manter a fábrica em Vila Velha e investir para que a Garoto possa se desenvolver ainda mais e ocupar um lugar de maior destaque no cenário econômico nacional, acreditando nos benefícios de um mercado mais competitivo, que traga aos consumidores brasileiros preços mais favoráveis e produtos mais inovadores", afirma. Ao elogiar a decisão do Cade, a empresa afirma que ela "confirma a confiança que a Cadbury Adams sempre depositou no órgão como responsável por assegurar a competitividade no mercado brasileiro".