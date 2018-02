Cadbury preferia fusão com Hershey, diz dirigente A indústria britânica de chocolates Cadbury Plc preferiria uma fusão com a norte-americana Hershey Co., ao invés da também norte-americana Kraft Food Inc., disse hoje o dirigente da empresa britânica, Roger Carr, ao jornal "Sunday Telegraph". De qualquer maneira, ele disse que os dois grupos norte-americanos irão fracassar se não puderem apresentar ofertas generosas pela empresa, reportou o jornal.