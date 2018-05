Cade analisa parceria entre OGX e Petrobrás

Segundo despacho do procurador-geral do Cade, Gilvandro Araújo, a Petrobrás teria vendido para a OGX 40% de participação no bloco BS-4, localizado na bacia de Santos. No documento, o procurador lembra que a consumação do negócio antes da aprovação pelo órgão é tecnicamente chamada de "gun jumping". Pela nova lei do Cade, as empresas que adotarem esse procedimento podem ver a nulidade do negócio. A punição pode ser acrescida de multa que varia de R$ 60 mil a R$ 60 milhões.

Para Araújo, porém, dificilmente haverá abertura de processo administrativo. A autarquia deve se concentrar na avaliação sobre se houve ou não acordo fora das regras. Segundo ele escreveu em seu despacho, a preocupação é evitar que qualquer ato possa ensejar troca de informações indevidas ou integração prematura sem aprovação do Cade. / CÉLIA FROUFE