Cade apóia nova agência de defesa O novo presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), João Grandino Rodas, que tomou posse ontem, espera que a proposta da Agência Nacional de Defesa da Concorrência possibilite decisões melhores e mais rápidas dos processos. O titular do Cade afirmou que é favorável ao aperfeiçoamento dos mecanismos de defesa da concorrência no País. Ele acrescentou que, enquanto não houver uma definição sobre o assunto, vai trabalhar em conjunto com as secretarias de Acompanhamento Econômico, do Ministério da Fazenda, e de Direito Econômico, do Ministério da Justiça. Nova estrutura centraliza funções A estrutura da nova Agência poderá integrar as funções do Cade e das duas secretarias, mas o Conselho continuará sob a tutela do Ministério da Justiça, recebendo todo apoio e prestígio, garantiu o ministro José Gregori. O projeto de lei que criará a Agência de Defesa da Concorrência ainda será discutido no âmbito da Casa Civil por um grupo de trabalho formado por representantes dos Ministérios da Justiça, Fazenda e Desenvolvimento. O projeto deverá ser enviado ao Congresso em 60 dias.