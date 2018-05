Cade aprova aquisição de 100% da Sanear pela OAS O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra de 100% do capital social da Sanear pela OAS Soluções Ambientais. A decisão está em despacho assinado pela Superintendência-Geral do Cade, publicado nesta terça-feira, 2, no Diário Oficial da União.