Cade aprova compra da Baden Baden pela Schincariol O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, 25, por unanimidade, a venda da cervejaria Baden Baden para a cervejaria Schincariol. Por ser considerado um caso simples, que pouco afeta a concorrência no mercado brasileiro de cervejas, os conselheiros aprovaram o negócio em rito sumário e sem nenhuma discussão. A operação, de valor não divulgado, foi anunciada em janeiro deste ano. A Baden Baden é um empresa pequena, com produção quase artesanal e, segundo dados do relatório da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda, se encaixa entre as cervejarias artesanais brasileiras que, juntas, representam cerca de 5% do mercado do País. A Baden Baden faturou R$ 5,5 milhões em 2006, segundo informação da direção da cervejaria divulgada à época do anúncio da operação.