Cade aprova compra da Troller pela Ford O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, sem restrições, a venda da marca Troller, fabricante de jipes e picapes, para a Ford. O conselheiro relator do Cade, Luiz Prado, afirmou, em seu relatório, que não há preocupação com problema de concorrência, porque a Ford ainda tem uma presença muito pequena no mercado de veículos especiais. O anúncio oficial da operação, feito em janeiro deste ano, aconteceu depois de sete meses de negociação. O fechamento da operação, segundo fontes do mercado, estava na dependência de o Ministério do Desenvolvimento autorizar o repasse para a Ford de benefícios fiscais concedidos à Troller, que iniciou operações no município de Horizonte em 1999. A empresa pertencia ao empresário brasileiro Mário Araripe. Tradicional empresário do ramo têxtil, ele criou a montadora com o intuito de atuar em nichos específicos, com veículos especiais, sem intenção de disputar mercado com as grandes montadoras. A Troller produz desde 1999 o jipe T4 e, em março, lançou a picape Pantanal. A capacidade produtiva é de cerca de 400 veículos ao mês, mas a empresa previa vendas de apenas 900 unidades em 2006 e, para 2007, 1.200 unidades.