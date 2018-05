Cade aprova compra de 23,1% de Termoaçu por Petrobras O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra pela Petrobras dos 23,1% de participação da Neoenergia no capital social e votante da usina termelétrica Termoaçu. A decisão está em despacho da Superintendência-Geral do órgão publicado hoje no Diário Oficial da União.