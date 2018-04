Cade aprova compra do Bank Boston pelo Itaú O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou por unanimidade nesta quarta-feira a compra do Bank Boston pelo Itaú. As duas instituições se submeteram ao julgamento do Cade em três áreas de atuação: corretagem de seguros, serviços de assessoria para exportações e consultoria para gestão de recursos de terceiros. O advogado do Itaú, José Inácio Franceschini, explicou que a parte bancária da operação foi submetida apenas ao Banco Central, que já a aprovou. Os conselheiros do Cade consideraram que, nas três áreas analisadas, a aquisição do Bank Boston pelo Itaú não prejudicou a concorrência no País.