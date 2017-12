Cade aprova fim do compartilhamento de vôo entre TAM e Varig O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou hoje, por unanimidade, o prazo de 90 dias, solicitado pelas empresas TAM e Varig, para encerrar as operações de compartilhamento de vôos (Code share), iniciadas em março de 2003. Em seu despacho, o conselheiro-relator, Luiz Prado, destacou que o compartilhamento perdeu o sentido, já que ele era o passo inicial, quando foi concebido, para a fusão das duas empresas. O relator determinou que ao final dos 90 dias, que começam a contar a partir de hoje, as duas companhias aéreas encaminhem ao Cade um relatório detalhado sobre o fim do Code share. A decisão do conselho também será informada oficialmente à Secretaria de Acompanhamento Econômico (SAE), do Ministério da Fazenda e à Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça.