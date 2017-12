Cade aprova por unanimidade compra da Reebok pela Adidas O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade de seus seis integrantes, a compra da empresa americana de artigos esportivos Reebok pela concorrente alemã Adidas. A operação foi realizada em agosto do ano passado e registrada em 12 países nos quais a Reebok e a Adidas atuam. O Brasil foi o último desses 12 países a aprovar a operação, disse o advogado das duas empresas, Marcelo Galhardo, fazendo referência à demora da tramitação e do julgamento, no Cade, dos processos relativos à defesa da concorrência no Brasil. A presidente do Cade, Elizabeth Farina, comentou, em defesa do Cade, que, neste caso específico da Reebok e da Adidas, existiam dúvidas quanto ao mercado relevante e ao impacto da operação no País. Essas dúvidas, segundo Farina, fizeram os técnicos analisar com mais cautela a operação.