Cade aprova, por unanimidade, criação da Inbev O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, a criação da Inbev, empresa resultante da operação de troca de ações entre a cervejaria brasileira Ambev e a belga Interbrew. O Cade considerou que a operação não representa riscos à concorrência no mercado de cervejas no Brasil, apesar da liderança da Ambev nesse segmento no País. A Ambev tem hoje uma participação de mercado equivalente a 67,3% e dispõe de um portfólio de 24 marcas de cervejas e refrigerantes. A Interbrew tem 173 marcas no mercado mundial, mas, segundo o relator do caso, conselheiro Muniz Prado, esse portfólio da empresa belga é pouco conhecido no Brasil e, para ter presença efetiva no mercado brasileiro, precisará fazer uma divulgação semelhante ao que se faria com a oferta de novos produtos. O grupo concorrente Schincariol, que participou como impugnante, no Cade, do processo de julgamento da operação de troca de ações, não estava representado na sessão de hoje do Conselho.