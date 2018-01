Cade aprova por unanimidade parceria do Pão de Açúcar e Casino O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou hoje, por unanimidade, a parceria entre a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), que controla a rede de supermercados Pão de Açúcar, e o grupo francês, Casino. O negócio foi anunciado no dia 3 de maio passado e prevê a criação de uma holding, cujo controle será dividido 50% para o grupo francês e 50% para o empresário Abílio Diniz. A nova holding passa a ser a dona do capital social da CBD. O relator do Cade, o conselheiro Ricardo Cueva, destacou em seu voto que a operação não representa prejuízos à concorrência do segmento supermercadista brasileiro, porque o grupo francês não exercia qualquer outra atividade no Brasil antes da atual.