Cade aprova venda da VarigLog para Volo do Brasil O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, sem restrições, a operação de venda de 95% das ações da Varig Logística S.A. (VarigLog) para a empresa Volo do Brasil. O Cade entendeu que essa operação não representa risco à concorrência no País, porque tanto a Volo quanto a AeroLB foram criadas apenas para essa operação. A Volo foi criada por um consórcio liderado pelo fundo norte-americano Mattlin Patterson, que adquiriu as ações da AeroLB, uma empresa brasileira fundada pela companhia aérea portuguesa TAP.