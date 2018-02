Cade aprova venda de fábricas da Parmalat para a Perdigão O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade e sem restrições, a venda de três fábricas da Parmalat Brasil - empresa que está em recuperação judicial - para a Perdigão. Apesar de considerarem a Perdigão uma grande indústria da área de alimentos que adquiriu fábricas de uma concorrente no mesmo setor, os conselheiros consideraram que a operação não representa riscos à concorrência ou à concentração no setor de alimentos, porque existem outras grandes empresas que disputam o mercado, como Sadia e Bunge. A Perdigão comprou, em maio deste ano, após aprovação dos credores da Parmalat, a fábrica Batávia S/A Indústria de Alimentos (produz bebidas lácteas, iogurtes e bebidas à base de soja), a "Unidade de Fornos" da Parmalat (produtora de biscoitos) e a "Unidade de Garanhuns", uma outra fábrica da subsidiária brasileira do grupo Parmalat de bebidas lácteas e iogurtes. O negócio foi realizado como decorrência do plano de recuperação da companhia.